Пятница, 14 Декабря 2018 12:06

АрмИнфо.И.о. генсека ОДКБ Валерий Семериков поздравил и.о.премьер-министра Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах Армении. В поздравительной телеграмме Семерикова, в частности, отмечается:

<Уважаемый Никол Воваевич, позвольте искренне поздравить Вас с успешным проведением внеочередных парламентских выборов. Высокой уровень организации избирательного процесса, подготовки к голосованию и ответственность политических сил свидетельствуют о приверженности армянского народа демократическим идеалам.

Безоговорочная поддержка, выраженная избирателями в отношении возглавляемого Вами блока <Мой шаг>, убедительное доказательство доверия к заявленным Вами реформам в Армении, а также доказательство готовности активного участия в них, которая есть у подавляющего большинства граждан Армении.

Убеждены, что что правительство Армении продолжит активную работу по укреплению ОДКБ и сохранению реальных партнерских отношений между членами Организации.

Примите мои наилучшие пожелания. Желаю Вам успехов на ответственной работе, здоровья и личного счастья>.