Пятница, 14 Декабря 2018 11:57

АрмИнфо. Государственный департамент США оценил выборы, проведенные в Армении и Грузии c двухнедельным промежутком. В заключении написано, что избирательный процесс в Армении пользовался широким доверием народа и соблюдением основных прав человека, тогда как при оценке выборов в Грузии в документе сказано, что Государственный департамент разделяет опасение в связи с использованием государственных ресурсов для партийной кампании.

В оппозиции считают, что досрочными парламентскими выборами Армения укрепила позиции в регионе в стандарте демократии, а Грузия, признанная маяком демократии, потеряла их. Оценивая выборы Армении и Грузии Госдеп заявил, что в обоих случаях выборы были конкурентными, и кандидаты могли свободно вести кампанию. Однако предметом тревоги американских и международных наблюдателей стали использование государственных ресурсов, и взятое страной обязательство, провести выборы справедливо и прозрачно, что согласно заключению, страна не смогла сделать.

По мнению аналитиков, несмотря на то, что сейчас в Армении и Грузии наблюдается радикально отличающийся политический процесс, при сравнении оценки выборов в двух странах однозначно, что с точки зрения демократии Грузия теряет позиции в регионе.

В администрации президента считают, что из оценки международных партнеров видно, что президентские выборы были шагом назад с токи зрения демократии, что в долгосрочной перспективе наносит стране вред.