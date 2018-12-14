Пятница, 14 Декабря 2018 11:56

АрмИнфо. По предварительным данным, вследствие крушения поезда в Анкаре граждане Армении или армяне не пострадали. Об этом сообщает МИД Армении в своем микроблоге в Twitter.

Крушение поезда, следовавшего из Анкары в Конью, произошло в четверг утром. Из-за столкновения с локомотивом с рельсов сошли три вагона скоростного поезда, обрушился пешеходный переход. Как сообщают СМИ, погибли 9 человек, 84 пострадали, из них 34 госпитализированы.