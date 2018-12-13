Четверг, 13 Декабря 2018 22:30

АрмИнфо. Москва продолжит содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном. Об этом глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках визита в Баку 13-14 декабря.

"Мы хотим продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию карабахского конфликта", - подчеркнул Лавров.