Четверг, 13 Декабря 2018 22:28

АрмИнфо. Вопрос назначения генсека ОДКБ пока не решен, заявил пресс-секретарь и.о. премьера Армении Арман Егоян, касаясь заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что на саммите высшего экономического совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге вопрос генсека ОДКБ уже решен в пользу Беларуси.

Как заявил Егоян, вопрос должен быть решен на заседании ОДКБ путем консенсуса. "Подтверждаю уже сказанное – 6 декабря во время заседания Высшего экономического совета ЕАЭС вопрос генсека ОДКБ не решался и не мог решиться, так как заседания Организации не было", - сказал Егоян. Ранее Егоян опроверг аналогичное заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.