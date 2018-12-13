Четверг, 13 Декабря 2018 20:27

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер- министра РА Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Как сообщает пресс-служба правительсва, Бахтадзе поздравил Пашиняна в связи с высоким уровнем проведения внеочередных парламентских выборов и одержанием убедительной победы блока <Мой шаг>. Премьер Грузии пожелал успехов в дальнейшей деятельности армянского правительства и его главы, а также в реализации программ, направленных на экономическое развитие.

Поблагодарив за поздравления, Н. Пашинян выразил уверенность в том, что правительства Армении и Грузии продолжат эффективное взаимодействие во имя благополучия народов и развития дружественных стран.