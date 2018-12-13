Четверг, 13 Декабря 2018 20:20

АрмИнфо. Латвия готова поделиться с Арменией опытом сотрудничества с ЕС и содействовать в развитии. Об этом в ходе встречи с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном сказала новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Латвийской Республики Ингрида Левренце (резиденция в Тбилиси).

Как сообщает пресс-служба правительства, новоназначенный посол Латвии заверила, что приложит максимум усилий для углубления связей между двумя странами. По словам Ингриды Леврене, необходимо активно работать для полноценной реализации потенциала и развития отношений между Армений и Латвией в сфере образования, ИТ, культуры, двусторонней торовле и др.

Н. Пашинян отметил, что Армения придает большое значение расширению

двусторонних связей с Латвией, а также углублению сотрудничества в

рамках Европейского Союза. Коснувшись возможностей роста торгового

оборота между двумя странами, премьер-министр отметил, что

правительство поощряет иностранные инвестиции в различные секторы экономики Армении, в том числе информационные и высокие технологии, сельское хозяйство, промышленность и туризм. Н. Пашинян коснулся реформ в бизнес-среде, совершенствования налогового законодательства и защиты инвестиций, а также предложил послу представить латвийским бизнесменам инвестиционные возможности Армении.