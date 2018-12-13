Четверг, 13 Декабря 2018 17:43

АрмИнфо.Beeline объявляет о значительном увеличении числа 4G роуминг-партнеров.

Для абонентов Beeline 4G роуминг сегодня доступен в сетях 81 оператора 52 стран мира. В течение 2018 года список стран, где доступен 4G роуминг, пополнили: Австрия, Великобритания, Германия, Израиль, Катар, Малайзия, Мальта, Молдова, Мьянма, Сербия, Словения, Украина, Хорватия, Швеция, и Эстония.

«Благодаря увеличению числа роуминг-партнеров стабильно растет число стран, где абоненты Beeline могут воспользоваться не только голосовыми услугами роуминга, но и современной сетью передачи данных. Мы стремимся постоянно расширять число партнеров, чтобы наши клиенты в рабочей командировке или на отдыхе могли получать максимально возможное качество связи и интернета», - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

В общей сложности абоненты Beeline могут воспользоваться услугами роуминга в сетях 441 оператора в 181 стране мира.

Отметим, что абоненты Beeline в роуминге в любой стране могут бесплатно звонить в колл-центр по номеру +374 8000 0612.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.