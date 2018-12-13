Четверг, 13 Декабря 2018 17:21

АрмИнфо. По инициативе компании ACBA Leasing состоялась первая встреча бенефициаров трехлетней грантовой программы E-FIX проекта исследований и инноваций ЕС Horizon 2020, которая нацелена на стимулирование частных инвестиций в проектах сферы энергосбережения. Как сообщает пресс-служба компании ACBA Leasing, ACBA Leasing в рамках E-FIX вместе с другими членами консорциума разработал новые механизмы финансирования энергоэффективного и энергосберегающего оборудования, которые будут применяться в инвестиционных проектах.

<Сегодня мы обсудили, какими должны быть новые лизинговые механизмы для энергоэффективного оборудования, каким образом следует повысить осведомленность общественности об этом оборудовании, а также обменялись мнениями касательно существующих в сфере проблем и попытались найти решения. Наша деятельность и предоставленные со стороны инициативы ЕС Horizon 2020 возможности позволят повысить уровень осознания важности энергосберегающих программ и посодействуют активизации таких проектов в Армении. Вся наша деятельность направлена на создание <зеленой> экономики, возобновляемой энергетики, и увеличению объема частных инвестиций в эти отрасли>, - сказал гендиректор ACBA Leasing Арсен Базикян.

Согласно сообщению, проект Horizon 2020 E-FIX стартовал в 2018 году. Армению в этом проекте представляет лидер отечественного лизингового рынка компания ACBA Leasing. Это первая лизинговая компания Армении, основанная в 2003 году. ACBA Leasing является членом финансовой группы ACBA-Credit Agricole. Держателем 100% пакета акций ACBA Leasing выступает армянский ACBA-Credit Agricole Bank.

По данным Рэнкинга кредитных компаний Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, объем лизинговых операций компании ACBA-Leasing превысил к 1 октября 2018 года 14.6 млрд драмов ($30.2 млн), с обеспечением годового роста на 16,8%. В суммарном объеме лизинговых операций банков и кредитных компаний доля ACBA- Leasing-а превышает 80%.