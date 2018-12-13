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АрмИнфо.После свободных и справедливых выборов в Армении, после наметившихся коренных демократических реформ в республике было бы правильным сменить статус Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы со страны, находящейся под мониторингом, на страну постмониторингового периода.
Об этом на заседании мониторинговой комиссии ПАСЕ, на которой обсуждался доклад о парламентских выборах в Армении, заявил лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.
При этом он заметил, что еще есть определенная работа, которую необходимо проделать до следующих выборов, к примеру, увеличить квоту на вовлеченность женщин в пропорциональные списки политических сил. "Я и моя партия будем последовательны в этом направлении. И на этих выборах тоже в нашем списке было много женщин",- заверил Марукян. Он также подчеркнул, что Армения на пути демократических реформ будет постоянно сотрудничать с европейским структурами.
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|«Оформляете дарственную, чтобы не платить налоги?» -главный налоговик Армении
|Арестованы сотрудники Варденисского отделения агентства по социальному содействию
|Апелляционный суд отменил решение суда общей юрисдикции об аресте экс-главы следственной группы по расследованию событий 1 марта 2008 года
|Свитальски: Прошедшие парламентские выборы были лучшими в новейшей истории Армении
|Никол Пашинян представил основные направления деятельности будущего правительства
|Источник в администрации президента Арцаха: Указ есть, но он пока не подписан
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 13-го декабря
|Армения продолжает прилагать усилия по развитию возможностей национальной системы обучения миротворцев
|По неподтвержденным данным, министр оброны Арцаха ушел в отставку
|В Сенате Франции состоялся вечер дегустации вин из Армении и Арцаха
|Мнацаканян: Нас часто спрашивают о событиях в апреле-мае этого года. Это исключительно внутриармянский процесс
|По предварительным данным, в числе пострадавших в результате стрельбы в Страсбурге граждан Армении и армян по национальности нет
|Соединенное Королевство приветствует итоги прошедших в Армении парламентских выборов
|В ближайшие дни внепарламентские силы Армении выступят с инициативой о создании нового блока
|Политические силы Армении, общественно-политические организации Джавахка продолжают подводить итоги парламентских выборов в РА
|Инициативная группа по установлению памятника Азнавуру взывает к поддержке москвичей - не отказывайте доброму и благородному пожеланию
|Америабанк расширяет сеть филиалов в крупных торговых центрах Еревана
|Константин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмами
|Ильхам Алиев принял начальника Генштаба ВС России. прибывшего в Баку на встречу НАТО-Россия
|Экс-омбудсмен Армении: Содержание известной прослушки телефонного разговора высокопоставленных должностных лиц РА должно стать предметом изучения
|Еще одно животное погибло в ереванском зоопарке: руководство призывает правоохранительные органы заняться вопросом
|Обвинение в отношении экс-вице-премьера Армении дополнено новыми статьями
|Экс-глава охраны экс-президента Армении "готов пожертвовать" государству $6 млн
|Суд в четвертый раз продлил арест отставного бывшего депутата НС Армении Манвела Григоряна
|Ереван: В карабахских переговорах наблюдается динамика
|Шопен в джазовой интерпретации: в Ереване выступил один из лидеров современной европейской джазовой сцены Трио Анджея Ягодзинского
|В большинстве регионов Армении 13 декабря временами ожидаются осадки
|По случаю взяточничества в ереванской школе возбуждено уголовное дело
|Правящая партия определяет руководящий состав парламента 7-ого созыва
|Официальный представитель МИД Ирана приветствовал недавние успешные парламентские выборы в Армении
|ССС Армении ходатайствует об аресте бывшего главы аппарата Кочаряна - Армена Геворкяна
|В 2020 году планируется проведение первых в истории Игр стран СНГ
|Суд отклонил ходатайство защиты бывшего главы охранной службы Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна в освобождении его под залог
|Как и когда будет сформировано новое правительство Армении
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