Четверг, 13 Декабря 2018 17:20

АрмИнфо.После свободных и справедливых выборов в Армении, после наметившихся коренных демократических реформ в республике было бы правильным сменить статус Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы со страны, находящейся под мониторингом, на страну постмониторингового периода.

Об этом на заседании мониторинговой комиссии ПАСЕ, на которой обсуждался доклад о парламентских выборах в Армении, заявил лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

При этом он заметил, что еще есть определенная работа, которую необходимо проделать до следующих выборов, к примеру, увеличить квоту на вовлеченность женщин в пропорциональные списки политических сил. "Я и моя партия будем последовательны в этом направлении. И на этих выборах тоже в нашем списке было много женщин",- заверил Марукян. Он также подчеркнул, что Армения на пути демократических реформ будет постоянно сотрудничать с европейским структурами.