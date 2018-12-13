Четверг, 13 Декабря 2018 17:17

АрмИнфо. Армения - безопасная страна как для граждан РА, так и для туристов. Об этом говорится в заявлении Полиции РА в ответ на распространенный диппредставительством США в Армении призыв к своим гражданам быть бдительными в РА преддверии сезона отпусков.

"Сообщаем, что криминогенная ситуация в РА не дает поводов для беспокойства, в стране безопасно как для граждан Армении, так и для туристов, и ситуация под постоянным контролем полиции", - говорится в заявлении правоохранительного органа.

Как подчеркнули в полиции Армении, многочисленные международные организации РА сочли столицу Армении Ереван безопасным городом, а у полиции и других правоохранительных органов есть возможности и средства, и они делают все для подтверждения этой оценки и обеспечения общественной безопасности. "Особенно в праздничные дни полиция переходит на усиленный режим работы", - отметила армянская Полиция.

Напомним, что на днях посольство США в Армении призвало своих граждан в РА в преддверии сезона отпусков в период предстоящих праздников Нового года и Св. Рождества проявлять бдительность к своему окружению. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского диппредставительства в РА, в Армении в сезон праздников традиционно отмечается рост преступности, от карманных до квартирных краж.