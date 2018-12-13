Четверг, 13 Декабря 2018 17:15

АрмИнфо.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем в Астане выразил ему поддержку как кандидату на пост генерального секретаря ОДКБ, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского лидера.

"В Санкт-Петербурге главы государств приняли решение поддержать Вашу кандидатуру, предложенную Александром Григорьевичем Лукашенко. Вы уже начали встречаться с руководителями стран-членов организации. Были уже в Бишкеке. Как известно, Кыргызская Республика сейчас председательствует в ОДКБ. Уверен, что Ваши встречи прошли хорошо", - сказал президент Казахстана. Лукашенко рассказал, кто может стать следующим генсеком ОДКБ Назарбаев считает, что Зась обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для работы на этой должности. "Вы являетесь военным и имеете соответствующее образование. Работали в генеральном штабе, Совете безопасности Республики Беларусь. Вы знакомы с работой ОДКБ, участвовали в различных встречах и совещаниях. Мы будем поддерживать Вас", - цитирует пресс-служба слова Назарбаева. Президент Казахстана также подчеркнул важность обеспечения эффективной работы ОДКБ.

Отметим, что с аналогичным заявлением после саммита в Санкт-Петербурге выступил и президент Беларуси Александр Лукашенко, заявив, что вопрос генсека ОДКБ практически решен. Однако это заявление опроверг и.о. премьера Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что заседания ОДКБ не было и этим все сказано.

Армянские следователи предъявили бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. После этого Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации.