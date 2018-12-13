Четверг, 13 Декабря 2018 16:10

АрмИнфо.В целях организации лечения получившего огнестрельное ранение при исполнении служебных обязанностей армянского военнослужащего Рузвельта Торосяна во Франции правительство Армении предоставит из резервного фонда 1 млн. 303 драмов министерству обороны РА. Решение об этом принято на заседании исполнительного органа 13 декабря.

Напомним, что Рузвельт Торосян был ранен в ночь с 27 на 28 мая 2014 года - во время предпринятой ВС Азербайджана очередной попытки диверсионно-разведывательного проникновения в южном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. Он получил тогда огнестрельное ранение, после госпиталя для устранения проблем со зрением должен был продолжить дальнейшее лечение за рубежом.