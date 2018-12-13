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 Четверг, 13 Декабря 2018 16:10
Александр Аванесов

Армянский военнослужащий пройдет курс лечения во Франции

Армянский военнослужащий пройдет курс лечения во Франции

АрмИнфо.В целях организации лечения получившего огнестрельное ранение при исполнении служебных обязанностей армянского военнослужащего Рузвельта Торосяна во Франции правительство Армении предоставит из резервного фонда 1 млн. 303 драмов министерству обороны РА.  Решение об этом принято на заседании исполнительного органа 13 декабря.

Напомним, что Рузвельт Торосян был ранен в ночь с 27 на 28 мая 2014 года - во время предпринятой ВС Азербайджана очередной попытки диверсионно-разведывательного проникновения в южном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. Он получил тогда огнестрельное ранение, после госпиталя для устранения проблем со зрением  должен был продолжить дальнейшее лечение за рубежом. 

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