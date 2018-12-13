Четверг, 13 Декабря 2018 16:02

АрмИнфо. И.о. министра образования и науки Армении, член правления партии "Гражданский договор" Араик Арутюнян, не исключил, что может оказаться в парламенте, а также возглавить парламентскую фракцию. Об этом он заявил 13 декабря в правительстве.

На данном этапе, Араик Арутюнян призвал не искать интриги в будущих назначениях. По его словам, в ближайшие дни правящая политическая сила примет командное решение - кому оставаться в кабмине, кому быть в парламенте. Будут учтены различные обстоятельства, в том числе "полезность" кандидата на посту руководителя исполнительного органа и его предпочтения.

Как указал и.о. главы Минобразования, на прошлых выборах, "в условиях фальсификаций и раздачи избирательного подкупа", ему удалось набрать 4000 голосов, а на этих - 14000. Как считает Арутюнян, это хорошая оценка его деятельности и дополнительная мотивация для двойной работы. "Возможно, я окажусь в Национальном Собрании, а может, останусь в исполнительной власти, команда сейчас все обсуждает", - отметил Арутюнян. При этом на вопрос, 14 000 голосов достаточно для того, чтобы стать руководителем фракции, и.о. главы Минобразования заявил, что подобной шкалы нет. "По количеству собранных голосов торговля не ведется", - подчеркнул Арутюнян.

В настоящее время, как сообщил Арутюнян, также не принято решения относительно возможного сокращения числа министерств. "В ближайшее время будет обрадован проект оптимизации министерств",- отметил он.

Отметим, что согласно муссируемым слухам, спикером парламента 7-го созыва станет Арарат Мирозян, вице-спикерами - Лена Назарян и Ален Симонян. При этом отмечается, что вопрос о том, кто возглавит парламентскую фракцию "Мой шаг", пока окончательно не решен. СМИ сообщают также некоторые подробности об ожидающихся структурных изменениях в правительстве. В частности, отмечается, что обсуждается вопрос объединения министерств образования и науки, спорта и по делам молодежи, диаспоры и культуры в одно ведомство. Это новое министерство, согласно информации, возглавит нынешний и.о. министра образования и науки Араик Арутюнян. Какие еще госведомства будут сокращены или оптимизированы, станет известно совсем скоро, но, как ранее говорил и.о. премьер-министра Никол Пашинян, из 18-ти министерств, как минимум, 5 сократятся.