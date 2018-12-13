Четверг, 13 Декабря 2018 16:01

АрмИнфо.Очевидно, что между Ереваном и Баку диалог есть, и он ведется. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя совместное заявление глав МИД двух стран на полях СМИД ОБСЕ и встречу Никола Пашиняна и Ильхама Алиева на саммите СНГ.

<Диалог есть, здесь не нужно официального заявления>, - констатировала Захарова. По ее словам, Россия, исходя из роли сопредседателя, будет активно содействовать положительной и позитивной динамике, направленной на достижение главной цели.

Отвечая на вопрос о том, что подразумевается под призывом готовить население двух стран к миру, официальный представитель МИД РФ отметила, что это целый комплекс конкретных шагов, которые надо будет выработать, этим должны заниматься стороны и сопредседатели МГ ОБСЕ.

Говоря о том, будет ли обсуждаться нагорно-карабахское урегулирование в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку, Мария Захарова подчеркнула, что

Урегулирование конфликта всегда одна из центральных тем в ходе контактов и визитов российского министра в регионе. <И в Ереване, и в Баку всегда обсуждается. Это основная тема. Россия является сопредседателем соответствующего процесса>, - отметила Мария Захарова.