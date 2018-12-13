Четверг, 13 Декабря 2018 14:53

АрмИнфо. Еще 26 школ Армении будут включены в программу повышения сейсмической устойчивости зданий. Решение об этом принято на заседании правительства РА 13 декабря.

По словам и.о. министра территориального управления и развития РА Сурена Папикяна, проект осуществляется на кредитные ресурсы Азиатского банка развития. Общая стоимость программа оценивается в $107 млн, из которых $88,5 млн предоставит АБР, а $18,5 млн - правительство РА. Всего в программу вовлечено 46 школ, из которых в 20 строительные работы уже начались. Согласно представленному документу, теперь в перечень школ будут вовлечены еще 26 школ, разработка проектно-сметной документации по которым находится на завершающем этапе. Школы отобраны на основании исследований, проведенных специально созданной рабочей группой, и утверждены в июле текущего года межведомственной комиссией. Всего же, как подчеркнул и.о. министра, есть необходимость в модернизации свыше 400 школ, однако на данном этапе приоритет отдан 46. При этом, не исключено, что некоторые учебные заведения будут снесены, и вместо них построены новые. Сурен Папикян подчеркнул, что реализация всей программы началась с 2015 года.

Отметим, что, как ранее сообщало АрмИнфо, 12 ноября 2015 года правительство Армении одобрило подписанное 19 октября 2015 года кредитное соглашение с Азиатским банком развития на сумму $85,5 млн. для повышения сейсмической безопасности школ. Выплаты по обслуживанию кредита будут осуществляться раз в полгода. Процентная ставка составляет 2% годовых, срок погашения - 25 лет, из которых 5 лет - льготный период. В период с 2015 по 2030 годы в Армении в рамках кредитной программы Азиатского банка развития (АБР) появятся более 400 школ, отвечающих современным стандартам сейсмоустойчивого строительства. Общая стоимость данной программы АБР составляет $617 млн.