Четверг, 13 Декабря 2018 14:11

АрмИнфо.По состоянию на 10:00 13 декабря дорога Степацминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта, сообщает Минтранс Армении. С российской стороны есть скопления машин.

В Армении для проезда закрыт также перевал Варденянц. Труднопроходимы также спитакские повороты для грузовых машин, а также дорога Сотк-Карвачар.

На дорогах Спитака местами наблюдается гололед. Во многих областях идут осадки в виде снега. В Арагацотне - метель.