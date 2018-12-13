Четверг, 13 Декабря 2018 14:10

АрмИнфо.Правительство Армении частично возместит стоимость обучения в вузах страны определенной группы лиц. Решение об этом принято на заседании исполнительного органа 13 декабря.

Представляя проект решения, исполняющий обязанности министра образования и науки РА Араик Арутюнян отметил, что речь идет о лицах, которые не вовлечены в бесплатное высшее образование. Документом, в частности, предлагается частично компенсировать (50%) стоимость обучения 112 студентов, имеющих двух и более детей, а также 650 студентам - участникам боевых действий 2-6 апреля 2016 года.

В свою очередь, исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян сообщил, что в настоящее время с Центральным Банком ведутся переговоры о "существенном снижении процентных ставок за обучающиеся кредиты для преуспевающих студентов". И.о. премьер-министра выразил надежду, что переговоры будут успешно завершены, что станет дополнительной экономией средств как для самих студентов, так и для их родителей. Никол Пашинян подчеркнул важность разработки механизмов, согласно которым преуспевающие студенты должны быть освобождены от всех возможных рисков.

Отметим, что сегодня кредиты на обучение в высших учебных заведениях страны выдаются ограниченным количеством коммерческих банков страны. В среднем, отдельными траншами предоставляется до 1,8 млн драмов по средней ставке от 10% до 12% и со сроком погашения в 10 лет. В рамках государственной программы субсидирования правительство РА субсидирует всего 2-3% расходов наиболее преуспевающих студентов страны.