Четверг, 13 Декабря 2018 13:42

АрмИнфо.На создание и внедрение программы по обеспечению школьников Армении абонементными билетами на бесплатное посещение театров, кинотеатров, музеев, концертов и выставочных галерей из Резервного фонда правительства будет дополнительно направлено 11,6 млн драмов. Решение об этом принято 13 декабря на заседании кабинета министров.

Представляя проект решения, исполняющий обязанности министра образования и науки РА Араик Арутюнян отметил, что средства будут направлены на создание площадки на сайте dasaran.am, зарегистрировавшись на которой школьники получат абонементы. Это, продолжил и.о. министра, позволит избежать скоплений в культурно-развлекательных учреждениях. Работа над сайтом началась, и он полностью заработает с начала 2019 года. Всего на реализацию проекта государственным бюджетом направлено 400 млн драмов. В настоящее время завершен первый компонент программы, в рамках которого абонементы получили свыше 300 тысяч школьников. Как ожидается, всего будет порядка 1 млн посещений. На первом этапе речь шла исключительно о посещениях театров и концертов. Теперь этот перечень будет расширен кинотеатрами, музеями и выставочными галереями. Вся необходимая работа по обеспечению школьников в музеях экскурсоводами также выполнена. Каждый школьник Армении сможет посетить, как минимум, один концерт, один музей и одно театральное представление. Программа будет действовать в течение всего учебного года.

Араик Арутюнян подчеркнул также, что в стадии разработки находится программа "Твоя наука", согласно которой предусмотрено посещение школьниками научных учреждений республики, ознакомление с деятельностью научных лабораторий, а также приглашение молодых ученых на встречи с детьми в школьные учреждения страны. "Есть надежда, что данные проекты повысят интерес школьников как к искусству, так и к науке", - подчеркнул и.о. министра, добавив, что программы вызвали огромный интерес среди школьников.

В свою очередь, исполняющая обязанности министра культуры РА Лилит Макунц сообщила, что параллельно продолжается реализация программы "Твое искусство" стоимостью в 50 млн драмов, согласно которой известные деятели культуры проводят встречи с детьми в школах, рассказывая об истории своих музыкальных инструментов, литературных трудах. В целях реализации проекта был объявлен конкурс, на который поступило порядка 90 заявок.

Представленные программы вызвали неподдельный интерес у и.о. министра обороны РА Давида Тонояна, который предложил распространить

их и на воинские части. Поступило также предложение не забыть и об уголовно-исправительных учреждениях.