Четверг, 13 Декабря 2018 13:41

АрмИнфо.Посольство Польши констатирует, что парламентские выборы в Армении прошли в полном соответствии с демократическими стандартами, о чем уже заявили наблюдатели от БДИПЧОБСЕ, а также ряд стран Евросоюза и Северо-Атлантического Альянса.

"Своим выбором граждане Армении поддержали те перемены, которые произошли в стране в результате бархатной революции. Польша придает важное значение отношениям с Арменией, и она намерена еще больше активизировать многопрофильное взаимодействие с ней после формирования нового правительства",- говорится в заявлении подчеркивается, что лучшей моделью взаимодействия станет содействие польских специалистов в процессе гармонизации законодательства Армении в рамках соглашения о расширенном и всеобъемлющем сотрудничестве с ЕС. В заявлении также подчеркивается, что Польша стала первой страной, ратифицировавшей это соглашение.

"Это новая страница в новейшей истории Армении, с чем мы поздравляем армянский народ. Надеемся, что предстоящие перемены будут содействовать улучшению благосостояния граждан РА",- говорится в заявлении