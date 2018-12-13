Четверг, 13 Декабря 2018 12:58

АрмИнфо. Cуд общей юрисдикции принял решение о продлении на два месяца срока ареста экс- начальника охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна.

Казарян обвиняется в незаконном обогащении и отмывании денег, полученных незаконным путем. Свою вину он не признает. Ранее он уже был арестован, но выпущен под залог на сумму в 1 млрд драмов. На этот раз суд не согласился на такую меру пресечения, несмотря на то, что Казарян выразил готовность "пожертвовать государству" $6 млн, находящиеся на его счетах и найденные в принадлежащих ему помещениях, которые, по утверждению Казаряна, принадлежат его другу и имеют законное происхождение, что он доказал на основе представленных следствию фактов.