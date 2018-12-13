Четверг, 13 Декабря 2018 12:41

АрмИнфо. Автоимпортеры и автодилеры сегодня, 13 декабря, у здания правительства вышли на пикет против нового порядка налогообложения сферы. По их словам, новые регулировки вступили в силу 1 июня 2018 года, но они не были проинформированы из-за чего они были оштрафованы на крупные суммы.

Как пояснили журналистам автодилеры, согласно новому порядку, в случае продажи 2-го автомобиля, при оформлении дарственной, они облагаются 20% налогом.

В свою очередь главный налоговик страны Давид Ананян поинтересовался: «Вы импортируете и продаете авто оформляя дарственную чтобы не платить налоги?». Как отметил глава КГД, ввоз и реализация автомобилей - это бизнес и как любой вид бизнеса он должен облагаться налогом. « Будьте честны. Мы не можем закрывать глаза на это», - заявил Давид Ананян. Вместе с тем, Ананян призвал участников акции представить в налоговый орган собственное представление о том, как еще можно решить этот вопрос.