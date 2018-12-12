Среда, 12 Декабря 2018 21:00

АрмИнфо. В парламенте Франции 11 декабря по инициативе зампредседателя группы дружбы Франция-Армения французского Сената Ги Тесие (Guy Teissier) состоялся вечер дегустации вин из Армении и Арцаха.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, на мероприятии присутствовали депутаты Сената Франции, французские деятели культуры, представители СМИ и армянского общества Франции.

Ги Тесие, приветствуя гостей, выразил надежду на то, что мероприятие окажет содействие повышению армянских вин во Франции. Он с удовольствием отметил, что в последние годы виноделие в Армении активно развивается.

Посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, в свою очередь отметила, что Армения, согласно Библии, считается колыбелью виноделия и виноградарства.