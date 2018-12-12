Среда, 12 Декабря 2018 20:05

АрмИнфо. Политический курс Армении, в том числе в контексте внешней политики, исключительно проармянский. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, выступая на 10-ом ежегодном заседании форума Гражданского общества Восточного партнерства ЕС в Тбилиси.

Мнацаканян, поблагодарив участников встречи за поздравления в связи с прошедшими в Армении парламентскими выборами в соответствии с демократическими критериями, отметил, что период с апреля-мая по декабрь был очень важен для Армении. <Эти события не произошли просто так. Последовательное укрепление институциональных возможностей позволило армянскому обществу столкнуться в эти месяцы с имевшими место развитиями. Нас часто спрашивают о событиях в апреле-мае этого года. Это исключительно внутренний вопрос, исключительно внутриармянский процесс", - подчеркнул он.

По его словам, за минувшие месяцы приоритетные цели правительства были основаны на широком и твердом мандате общества, и приоритеты в списке требований были обусловлены вопросами борьбы с коррупцией, верховенством закона и правосудия. "Международные наблюдательские миссии высоко оценили прошедшие в Армении выборы, что очень важно и демонстрирует характер сотрудничества с нашими партнерами. Однако самое важное в том, что итоги выборов приняли участники выборов и общество", - указал он.

По словам и.о. министра ИД, политический курс Армении, в том числе в контексте внешней политики, исключительно проармянский. <И именно такой поход мы закладываем в основу нашего сотрудничества, в особенности с теми структурами, странами и организациями, в которых есть стабильные примеры того, к чему мы стремимся. Таким образом наше сотрудничество с ЕС обусловлено именно этим императивом - использовать институциональный опыт и финансовое содействие ЕС в деле развития Армении. Это же касается нашего сотрудничества с СЕ и ОБСЕ>,

- отметил он. По словам Мнацаканяна, Восточное партнерство также надо рассматривать в этом контексте. <Каждая страна сама определяет свою политику. Эффективность сотрудничества обусловлена тем, насколько оно служит цели совместной работе. Думаю, это направляет правильный и важный мессидж партнерам ЕС - на востоке ЕС есть группа стран, которая стремится к сотрудничеству с Евросоюзом в контексте регионального взаимодействия и единства>.