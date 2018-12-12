Среда, 12 Декабря 2018 19:32

АрмИнфо. По предварительным данным, в числе пострадавших в результате стрельбы в Страсбурге граждан Армении и армян по национальности нет. Об этом сообщает постоянное представительство Армении в СЕ на своей странице Facebook.

На рождественском базаре в Страсбурге вечером 11 декабря, мужчина открыл стрельбу. По официальным данным, погибли три человека, еще 14 получили огнестрельные ранения.