Среда, 12 Декабря 2018 19:29

АрмИнфо. Государственный министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по делам Европы и Америки сэр Алан Данкан приветствует итоги прошедших в Армении парламентских выборов. Об этом сообщается на странице Facebook посольства Великобритании в Армении.

"Соединенное Королевство (СК) приветствует предварительное заключение международной наблюдательской миссии, согласно которому 9 декабря 2018 года парламентские выборы в Армении "были проведены с соблюдением основных свобод и пользовались широким общественным доверием", - говорится в сообщении.

Правительство СК радо, что как член международного консорциума поддержало подготовительные работы по проведению выборов, оказывая финансовую помощь программе "Поддержка избирательным процессам в Армении".

По словам сэр Алана Данкана, эти выборы ознаменовали новый важный этап демократического развития Армении. "Поздравляю возглавляемый Николом Пашиняном блок "Мой шаг" за впечатляющую победу, а также другие политические партии, прошедшие в парламент",- заявил он.

Правительство СК желает надеется на тесное сотрудничество с новым кабмином и парламентом Армении е целях дальнейшего содействия укреплению демократических структур, а также реализации амбициозных политических и экономических реформ н благо народу Армении.

Напомним, что 9 декабря в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. В них принимали участие 9 партий и 2 блока. "В Армении до сих пор не было выборов, как 9 декабря", - заявила на пресс-конференции сказала руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, посол Урсула Гацек, представляя оценку международной наблюдательской миссии относительно внеочередных парламентских выборов. Как говорится в предварительном заключении БДИПЧ ОБСЕ, <внеочередные парламентские выборы 9 декабря прошли с соблюдением основных свобод и пользовались доверием широких кругов общественности, что должно быть сохранено во время будущих избирательных реформ. Открытые политические дебаты, в том числе в СМИ, содействовали проведению активной агитационной кампании, несмотря на то, что случаи провокационной риторики в интернете дали повод для озабоченности. Общее отсутствие случаев преднамеренных избирательных нарушений, в том числе взяток и давления на избирателей, сделало возможной реальную конкуренцию>. В отчете также отмечается, что, несмотря на короткие сроки, выборы были хорошо организованы, день выборов прошел спокойно и мирно, без давления и запугивания избирателей.

Напомним, что программа <Поддержка избирательным процессам в Армении> была профинансирована Правительством Армении, ЕС, ФРГ, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Швецией. Они соответственно выделили $0,7 млн., 1,5 млн. евро, 0,7 млн. евро, 0,5 млн. фунтов стерлингов и 1,5 млн. шведских крон. За финансовой поддержкой к европейским странам обратился кабинет министров Армении. Финансовая поддержка в основном направлена на техническую поддержку выборов и повышение уровня избирательной грамотности граждан.