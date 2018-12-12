﻿
 Среда, 12 Декабря 2018 18:40
Татевик Шагунян

В ближайшие дни внепарламентские силы Армении выступят с инициативой о создании нового блока

В ближайшие дни внепарламентские силы Армении выступят с инициативой о создании нового блока

АрмИнфо. В ближайшие дни внепарламентские силы Армении выступят с инициативой о создании нового блока. Об этом на встрече с журналистами заявил 12 декабря глава Демократической партии Армении Арам Саркисян.

Саркисян, в частности сообщил, что ряд партий уже ведут между собой переговоры. "Если власти захотят, мы будем им помогать, в противном случае станем оппозицией, с учетом того, что новоизбранном парламенте нет оппозиции ", - сказал Саркисян.

На вопрос о том, какие силы войдут в блок, Саркисян ответил, что между партиями есть договоренность о том, что каждая политическая сила выступит с заявлением отдельно. Так, по его словам, лидер объединения "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян уже выступил с соответствующим заявлением.  "В инициативной группе есть еще 2 силы. В дальнейшем к ним присоединятся еще несколько", - заверил Саркисян.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Мнацаканян: Нас часто спрашивают о событиях в апреле-мае этого года. Это исключительно внутриармянский процессМнацаканян: Нас часто спрашивают о событиях в апреле-мае этого года. Это исключительно внутриармянский процесс
По предварительным данным, в числе пострадавших в результате стрельбы в Страсбурге граждан Армении и армян по национальности нетПо предварительным данным, в числе пострадавших в результате стрельбы в Страсбурге граждан Армении и армян по национальности нет
Соединенное Королевство приветствует итоги прошедших в Армении парламентских выборовСоединенное Королевство приветствует итоги прошедших в Армении парламентских выборов
В ближайшие дни внепарламентские силы Армении выступят с инициативой о создании нового блокаВ ближайшие дни внепарламентские силы Армении выступят с инициативой о создании нового блока
Политические силы Армении, общественно-политические организации Джавахка продолжают подводить итоги парламентских выборов в РАПолитические силы Армении, общественно-политические организации Джавахка продолжают подводить итоги парламентских выборов в РА
Инициативная группа по установлению памятника Азнавуру взывает к поддержке москвичей - не отказывайте доброму и благородному пожеланиюИнициативная группа по установлению памятника Азнавуру взывает к поддержке москвичей - не отказывайте доброму и благородному пожеланию
Америабанк расширяет сеть филиалов в крупных торговых центрах ЕреванаАмериабанк расширяет сеть филиалов в крупных торговых центрах Еревана
Константин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмамиКонстантин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмами
Ильхам Алиев принял начальника Генштаба ВС России.  прибывшего в Баку на встречу НАТО-РоссияИльхам Алиев принял начальника Генштаба ВС России.  прибывшего в Баку на встречу НАТО-Россия
Экс-омбудсмен Армении: Содержание известной прослушки телефонного разговора высокопоставленных должностных лиц РА должно стать предметом изученияЭкс-омбудсмен Армении: Содержание известной прослушки телефонного разговора высокопоставленных должностных лиц РА должно стать предметом изучения
Еще одно животное погибло в ереванском зоопарке: руководство призывает правоохранительные органы заняться вопросомЕще одно животное погибло в ереванском зоопарке: руководство призывает правоохранительные органы заняться вопросом
Обвинение в отношении экс-вице-премьера Армении дополнено новыми статьямиОбвинение в отношении экс-вице-премьера Армении дополнено новыми статьями
Экс-глава охраны экс-президента Армении Экс-глава охраны экс-президента Армении "готов пожертвовать" государству $6 млн
Суд в четвертый раз продлил арест отставного бывшего депутата НС Армении Манвела ГригорянаСуд в четвертый раз продлил арест отставного бывшего депутата НС Армении Манвела Григоряна
Ереван: В карабахских переговорах наблюдается динамикаЕреван: В карабахских переговорах наблюдается динамика
Шопен в джазовой интерпретации: в Ереване выступил один из лидеров современной европейской джазовой сцены Трио Анджея ЯгодзинскогоШопен в джазовой интерпретации: в Ереване выступил один из лидеров современной европейской джазовой сцены Трио Анджея Ягодзинского
Нурсултан Назарбаев: Важно полностью использовать потенциал Казахстана и Армении в торгово-экономической сфереНурсултан Назарбаев: Важно полностью использовать потенциал Казахстана и Армении в торгово-экономической сфере
В большинстве регионов Армении 13 декабря временами ожидаются осадкиВ большинстве регионов Армении 13 декабря временами ожидаются осадки
По случаю взяточничества в ереванской школе возбуждено уголовное делоПо случаю взяточничества в ереванской школе возбуждено уголовное дело
Правящая партия определяет руководящий состав парламента 7-ого созываПравящая партия определяет руководящий состав парламента 7-ого созыва
Официальный представитель МИД Ирана приветствовал недавние успешные парламентские выборы в АрменииОфициальный представитель МИД Ирана приветствовал недавние успешные парламентские выборы в Армении
ССС Армении ходатайствует об аресте бывшего главы аппарата Кочаряна - Армена ГеворкянаССС Армении ходатайствует об аресте бывшего главы аппарата Кочаряна - Армена Геворкяна
В 2020 году планируется проведение первых в истории Игр стран СНГВ 2020 году планируется проведение первых в истории Игр стран СНГ
Суд отклонил ходатайство защиты бывшего главы охранной службы Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна в освобождении его под залогСуд отклонил ходатайство защиты бывшего главы охранной службы Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна в освобождении его под залог
Как и когда будет сформировано новое правительство АрменииКак и когда будет сформировано новое правительство Армении
Рубен Варданян готов оказать содействие Николу Пашиняну в осуществлении экономических реформ в АрменииРубен Варданян готов оказать содействие Николу Пашиняну в осуществлении экономических реформ в Армении
Между Арменией и Зеленым климатическим фондом подписано основное соглашениеМежду Арменией и Зеленым климатическим фондом подписано основное соглашение
В Москве установят памятник великому шансонье Шарлю АзнавуруВ Москве установят памятник великому шансонье Шарлю Азнавуру
На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дорогиНа территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
ЦИК: Копии видеоматериалов о состоявшихся в Армении внеочередных парламентских выборов могут быть предоставлены на платной основеЦИК: Копии видеоматериалов о состоявшихся в Армении внеочередных парламентских выборов могут быть предоставлены на платной основе
Состоялась встреча главы МИД Туркменистана со специальным представителем США по АфганистануСостоялась встреча главы МИД Туркменистана со специальным представителем США по Афганистану
Электросети Армении предупреждают об отключениях 12-го декабряЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 12-го декабря
Посол Армении в Туркменистане вручил копии верительных грамот вице-премьеру страныПосол Армении в Туркменистане вручил копии верительных грамот вице-премьеру страны
Митинг в защиту Роберта Кочаряна собрал около 100 человекМитинг в защиту Роберта Кочаряна собрал около 100 человек
Генеральная прокуратура: По подозрению в жестоком убийстве 57 летней женщины задержан военнослужащий 102-ой российской военной базыГенеральная прокуратура: По подозрению в жестоком убийстве 57 летней женщины задержан военнослужащий 102-ой российской военной базы
Эпоха трех президентов закончилась, пора свернуть на путь развития - демократыЭпоха трех президентов закончилась, пора свернуть на путь развития - демократы
Адвокат: Готовность Манвела Григоряна передать государству определенные активы - это жест человека, который всегда давал Родине больше, чем бралАдвокат: Готовность Манвела Григоряна передать государству определенные активы - это жест человека, который всегда давал Родине больше, чем брал
Анна Акопян с 12 по 17 декабря отправится с рабочим визитом в Швейцарскую КонфедерациюАнна Акопян с 12 по 17 декабря отправится с рабочим визитом в Швейцарскую Конфедерацию
Адвокат: Решение относительно меры пресечения Манвела Григоряна будет обнародовано сегодняАдвокат: Решение относительно меры пресечения Манвела Григоряна будет обнародовано сегодня
Партия Партия "Еркир Цирани": В Армении произошла перезагрузка авторитарного режима
Партия Партия "Рамкавар-Азатакан" надеется, что блок Никола Пашиняна "Мой шаг" сможет оправдать ожидания народа
Манвелу Григоряну стало плохо в зале судаМанвелу Григоряну стало плохо в зале суда
И.Алиев принял командующего пограничными войсками ИранаИ.Алиев принял командующего пограничными войсками Ирана
Левон Ширинян: Абсурдно считать партию Левон Ширинян: Абсурдно считать партию "Просвещенная Армения" оппозицией
Суд ЕАЭС поставил точку в дискуссии о трудовых отношениях спортсменов-легионеровСуд ЕАЭС поставил точку в дискуссии о трудовых отношениях спортсменов-легионеров
В Следственный комитет Армении поступило 78 сообщений о нарушениях в ходе внеочередных выборов в Национальное СобраниеВ Следственный комитет Армении поступило 78 сообщений о нарушениях в ходе внеочередных выборов в Национальное Собрание
Посольство США в Армении в преддверии сезона отпусков призывает к бдительности находящихся в Армении своих гражданПосольство США в Армении в преддверии сезона отпусков призывает к бдительности находящихся в Армении своих граждан
<Старый> спикер поздравил народ Армении с <новым> парламентом<Старый> спикер поздравил народ Армении с <новым> парламентом
Республика Арцах в перспективе намерена полностью отказаться от использования бензина, дизельного топлива и сжатого газаРеспублика Арцах в перспективе намерена полностью отказаться от использования бензина, дизельного топлива и сжатого газа
Кочевники как отражение становления казахстанской государственностиКочевники как отражение становления казахстанской государственности
МО Армении намерено пересмотреть вопросы организации питания военнослужащихМО Армении намерено пересмотреть вопросы организации питания военнослужащих
МЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепомМЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом
Армения оказалась в числе приоритетных направлений для поездок россиян на новогодние праздникиАрмения оказалась в числе приоритетных направлений для поездок россиян на новогодние праздники
Георгий Маргвелашвили поздравил Никола Пашиняна с победой на выборахГеоргий Маргвелашвили поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах
Сасна Црер поблагодарила избирателейСасна Црер поблагодарила избирателей
Депутат турецкого парламента поздравил Никола Пашиняна с победой на выборахДепутат турецкого парламента поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах
Пожар в Степанаване унес жизни троих человекПожар в Степанаване унес жизни троих человек
13 - 14 декабря температура воздуха в Армении понизится на 5-7 градусов13 - 14 декабря температура воздуха в Армении понизится на 5-7 градусов
Армен Ашотян: Политическая борьба не ограничивается залом заседаний Национального СобранияАрмен Ашотян: Политическая борьба не ограничивается залом заседаний Национального Собрания
Ангела Меркель поздравила Никола Пашиняна с победой на выборахАнгела Меркель поздравила Никола Пашиняна с победой на выборах



Интервью
Ваган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах властиВаган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах власти
Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликтаВладимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
Эксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силыЭксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силы
Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)
Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова"
Посол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизмаПосол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизма
Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопросаАсаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народовБолот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народов
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и АзербайджаномАриэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущееЖирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа СаргсянаОтветы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических силТеван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских силСтепан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбеженАвигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологическиеЗардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки КочарянаОванес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детейЗорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровнеВаагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в АзербайджанеДля достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
Александр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативностьАлександр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
Арсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношенийАрсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогичноАшот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущегоМане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в АрменииЭдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
Комментируемые
При правительстве Армении создается банк кадровПри правительстве Армении создается банк кадров
Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по КрымуАрмения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
Спец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторожденияСпец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причинСтепанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошломПосол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of MindsАрмен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
Активисты гражданского движения во имя  спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу ПашинянуАктивисты гражданского движения во имя  спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
В центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТВ центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТ
Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней властиЕркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графикеВ Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в АрменииОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
Мхитар Аветисян: Деятельность Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризисБолтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщиныСледственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликтаБаку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправкиБолтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентомВаге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса АрцахаПашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к нимРПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принциповПосол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен НерсисянНовым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
Миллз: У демократии в Армении блестящее будущееМиллз: У демократии в Армении блестящее будущее
Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцидМакрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусораАйк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себяГагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулированияМосква приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
Поиск по дням

2013 , 2014