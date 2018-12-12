Среда, 12 Декабря 2018 18:40

АрмИнфо. В ближайшие дни внепарламентские силы Армении выступят с инициативой о создании нового блока. Об этом на встрече с журналистами заявил 12 декабря глава Демократической партии Армении Арам Саркисян.

Саркисян, в частности сообщил, что ряд партий уже ведут между собой переговоры. "Если власти захотят, мы будем им помогать, в противном случае станем оппозицией, с учетом того, что новоизбранном парламенте нет оппозиции ", - сказал Саркисян.

На вопрос о том, какие силы войдут в блок, Саркисян ответил, что между партиями есть договоренность о том, что каждая политическая сила выступит с заявлением отдельно. Так, по его словам, лидер объединения "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян уже выступил с соответствующим заявлением. "В инициативной группе есть еще 2 силы. В дальнейшем к ним присоединятся еще несколько", - заверил Саркисян.