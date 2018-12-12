Среда, 12 Декабря 2018 18:33

АрмИнфо.Партия "Наследие" квалифицирует прошедшие в Армении парламентские выборы, как свободные, справедливые и транспарентные. Об этом говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо.

При этом партия призывает правоохранителей быть последовательными в раскрытии тех редких нарушений законодательства, которые имели место в ходе выборы. Партия подчеркивает, что теперь уже в Армении установилась новая реальность - есть легитимный парламент, а со своей стороны обещает оказывать всяческое содействие в укреплении армянской государственности, и противостоянии внешним и внутренним вызовам.

Демпартия Армении также считает, что прошедшие выборы были гораздо более либеральными. Тем не менее, партия считает, что после конституционных реформ и реформ избирательного законодательства должны быть проведены новые выборы, обеспечивающие идеологическую конкуренцию. "Обеспечение 70% голосов избирателей стало результатом ненависти к бывшим властям, поскольку люди хотели избавиться от старого. С другой стороны, около 900 тысяч граждан не пришли на избирательные участки, и необходимо выяснить, кто они, почему не пошли голосовать. Ведь они могли изменить результаты выборов", - отметил глава Демпартии.

Практически аналогичной позиции придерживается и партия "Сасна црер", которая также выступает за новые парламентские выборы через 2 года после определенных законодательных и конституционных преобразований. Говоря о неудаче партии на парламентских выборах, ее представитель Степан Григорян объяснил это позицией политической силы по карабахскому вопросу. По его словам, партия "Сасна црер" - единственная политическая сила, которая в период предвыборной агитации высказывала позиции, отличные от тех, которые заложены в Мадридских принципах. Он также заявил, что против партии велась беспрецедентная антиагитация.

Говоря о будущем парламенте он подчеркнул, что в нем будет отсутствовать реальная оппозиция. По его словам, партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" лишь формально являются оппозицией. "Понятно, что с идеологической точки зрения никакого противовеса парламентскому большинству, по сути, не будет ", - отметил он.

Общественно-политические организации Джавахка также выступили с заявлением, приветствуя прошедшие в Армении выборы, утверждая, что в стране появилась легитимная власть, способная обеспечить ее развитие и консолидировать народ. При этом авторы заявления выражают надежду на то, что проблемы Джавахка будут в центре внимания новых властей Армении.