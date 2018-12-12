Среда, 12 Декабря 2018 18:30

АрмИнфо.Решение об установлении памятника всемирно известному шансонье армянского происхождения Шарлю Азнавуру будет принято комиссией при Московской городской думе 18 декабря. Об этом сообщил корреспонденту АрмИнфо президент общественной организации "Джавахкская диаспора России" Агаси Арабян.

Недавно ОО "Джавахкская диаспора России" вместе со многими другими московскими НКО обратилась в Мосгордуму с просьбой рассмотреть и разрешить установить в Москве памятник Шарлю Азнавуру. "Почему мы?.. Дело в том, что отец Шарля Азнавура родом из нашего края, а точнее из города Ахалцихе (край Самцхе-Джавахетия, Грузия)", - заявил Арабян. Великого шансонье с Россией связывало многое, приведу его слова: "Я всё детство провел в русской обстановке, мои родители говорили по-русски, у моего отца был русский ресторан. Я, к сожалению, не выучил русский, но я научился вас любить и продолжаю любить". По предписанию Московских властей место установки памятника члены организации указали или на территории парка "Зарядье", или же на территории Московского международного дома музыки. Далее, как рассказал глава общественной организации, руководство муниципального округа Тверской вынесло вопрос на обсуждение в Фейсбук. Уже 18 декабря Комиссия при Мосгордуме должно вынести решение по вопросу. Но, как считает Арабян, по всей вероятности в установлении памятника им откажут. <Как нам объяснили, подобного рода вопросы выносятся на обсуждение жителям соответствующего округа, а далее на основании этих опросов результаты передают в Комиссию, которая будет принимать решение. Судя по обсуждениям в соответствующей группе, значительное количество участников высказываются против установки памятника на территории парка "Зарядье". Анализируя их высказывания, мотивом нежелания установки является национальная принадлежность великого шансонье",- указал Агаси Арабян.

"От имени многих граждан разных национальностей, проживающих в России, просим Мосгордуму и жителей муниципального округа "Тверской" города Москвы поддержать нашу просьбу... ведь парк "Зарядье" кроме многого остального своего предназначения - это привлекательное место для туристов всего мира: Вместе с этим, парк на наш взгляд, не входит в жилой массив муниципального округа "Тверской" и памятник или проходящие там мероприятия априори не могут нарушать спокойствие жителей, проживающих неподалёку от парка. Мы уверены это будет ещё одним прекрасным местом российско-французской, российско-армянской и вообще многонациональной дружбы ", - заявил президент общественной организации "Джавахкская диаспора России".