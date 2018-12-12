Среда, 12 Декабря 2018 17:51

АрмИнфо.Америабанк 12 декабря открыл в торговом центре "Мегамол Массив" административного округа Нор-Норк одиннадцатый по счету столичный филиал "Нор-Норк" (адрес: пр. Гая 16). На церемонии открытия директор по розничному банкингу Америабанка Арман Барсегян сообщил, что этот филиал будет работать в специальном режиме - 7 дней в неделю с 10:30 до 21:15. Филиалов работающих в таком режиме с учетом новооткрытого, по его словам, у Америабанка уже насчитывается шесть и они расположены в торговых центрах столицы.

"Этот формат работы филиалов Америабанк внедрил три года назад, сознавая важность удобства обслуживания клиентов. Тем самым банк предоставил гражданам возможность после рабочего дня, в спокойном режиме воспользоваться необходимыми услугами", - заметил он.

Отвечая на вопрос АрмИнфо, он отметил, что в новом филиале создано 15 рабочих мест. "Со временем, когда филиал наберёт свою клиентскую базу, а это, как правило, происходит в течение 3-6 месяцев, число сотрудников увеличиться. Предполагаю, что тогда в филиале будет работать до 25 человек", - сказал он.

Вместе с тем, А.Барсегян подчеркнул, что в новом филиале по некоторым услугам для юридических и физических лиц предусмотрены льготные условия. "Юрлицам, которые откроют счета в этом филиале, услуги Ameria Online/Mobile Banking будут предоставлены с бесплатным годовым обслуживанием. Для юрлиц предусмотрено также предоставление Business карты, а также двум руководителям компании будет выдана дебетовая или кредитная карта (за исключением Platinum или Infinity), причем в обоих случаях без платы за первый год обслуживания. Физлицам, которые откроют счета в этом филиале, будут предоставлены дебетовая или кредитная карта (за исключением Platinum или Infinity) без платы за первый год обслуживания, а также возможность бесплатно пользоваться услугами Ameria Online/Mobil Banking и телефонный банкинг", - пояснил

А.Барсегян.

Говоря о дальнейших планах по расширению филиальной сети, он заметил, что необходимость в этом есть, несмотря на динамичное развитие цифрового обслуживания. А.Барсегян проинформировал, что в начале 2019г ожидается открытие филиала в г. Абовян, не исключив при этом вероятность открытия в течение года еще трех подразделений.

Член Совета Центрального Банка РА Олег Агасян, поприветствовав предпринимаемые банками шаги по расширению филиальной сети, подчеркнул, что это не только дает возможность клиентам воспользоваться банковскими услугами, но и благодаря конкуренции повышает качество обслуживания. "Америбанк, будучи универсальной финансовой структурой, предоставляет широкий спектр услуг. Надеюсь, что с открытием нового филиала Америабанк продолжит расширять спектр предоставляемых услуг. Для нас крайне важно, что банк акцентирует внимание на индивидуальном подходе обслуживания клиентов", - считает

О.Агасян.

Глава столичной общины Нор-Норк Айк Мгерян со своей стороны добавил: "С появлением филиала Америабанка у жителей Нор-Норка отпадет необходимость обращаться в другие подразделения банка, поскольку уже на месте в филиале "Нор-Норк" можно получить необходимые услуги. Важность открытия филиала подчеркну и с точки зрения создания рабочих мест".

В ходе открытия филиала состоялась церемония награждения победителей, ранее объявленного Банком, конкурса "Что? Где? Когда?". Победители - Асмик Казарян, Жанна Варданян и Рафаель Егян - получили в качестве подарков беспроводные устройства для зарядки телефонов (power bank).

Отметим, что филиальная сеть Америабанка, с учетом новооткрытого филиала "Нор- Норк", уже насчитывает 17 подразделений (11 - столичные и 6 - региональные).

Напомним, что Америабанк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996г. Акционерами банка на 1 октября 2018г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития - 13,98%, ESPS Holding Limited - 11,62%.