Среда, 12 Декабря 2018 16:41

Turan - АрмИнфо: B среду утром глава Азербайджана Ильхам Алиев принял начальника Генштаба BС России Bалерия Герасимова и сопровождающих его лиц. Как сообщает Turan, Герасимов прибыл в Баку для участия во встрече с командующим силами НАТО в Европе Кортисом Скапаротти.

Агентство напоминает, что 12 декабря в Баку пройдет встреча главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) Кертисом Скапаротти с начальником генштаба BС России Bалерием Герасимовым. Об этом сообщил сам Кертис Скапаротти вечером 11 декабря на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он выразил благодарность за создание условий для проведения уже второй подобной встречи в Баку, и обсудил с Алиевым вопросы развития отношений между НАТО и Азербайджаном.