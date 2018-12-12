Среда, 12 Декабря 2018 16:34

АрмИнфо. Экс-омбудсмен Армении, правозащитник, руководитель организации "Против правового произвола" Лариса Алавердян удивлена тем фактом, что общественные и политические круги не взволнованы содержанием записи известной прослушки телефонных бесед между главами СНБ, ССС и и.о. премьера, а их интересует лишь тот факт, как этот разговор был подслушан и попал в сеть. Этот вопрос должен стать предметом изучения. Об этом заявила правозащитник, руководитель организации "Против правового произвола" Лариса Алавердян 12 декабря на пресс- конференции.

"Никто не говорит о том, что высокопоставленные представители власти направляют судей. Если все это останется без оценки, то это чревато самыми негативными последствиями", - предупредила Лариса Алавердян.

По ее словам, по делам известных политических и общественных лиц необходимо проводить корректную ювелирную работу. "Компетентные органы должны оставаться корректными и не отходить от буквы закона",

- отметила Лариса Алавердян.

Она также осудила "нездоровый интерес" полиции к ряду СМИ. "Действия полиции в отношении некоторых СМИ в последнее время вызывают возмущение",- заявила Алавердян.

Правозащитник также заявила, что В Армении проблема жестокого обращения со стороны правоохранителей все еще актуальна.

Алавердян коснулась также необходимости международного озвучивания резни геноцида армян в Азербайджане. По ее словам, власти Армении оставили решение этого вопроса грядущим поколениям. "Надеюсь, что новые власти придадут новый темп решению проблем жертв геноцида армян в Азербайджане в конце 80-х начале 90-х годов и придания им статуса. Иначе получается, что убитые в Сумгаите, Баку, Кировабаде стали жертвами хулиганских действий", - отметила правозащитник