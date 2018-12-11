Вторник, 11 Декабря 2018 18:31

АрмИнфо. Порядка 80-100 человек откликнулись на призыв инициативной группы “Свободу президенту”, собравшись вечером 11 декабря на площади Республики и требуя незамедлительного освобождения второго президента Армении Роберта Кочаряна.

По словам участников акции протеста, на суды республики было оказано беспрецедентное давление, и если Роберт Кочарян не будет освобожден, это будет означать отсутствие в стране независимых судов.

Затем участники митинга с плакатами «Кочарян - политзаключенный» переместились к зданию генеральной прокуратуры, где продолжили акцию.

Комментируя немногочисленность участников акции, член Республиканской партии Менуа Арутюнян отметил, что когда Никол Пашинян начинал свое движение в Гюмри его тогда поддержали всего 10 человек. “Сегодня лишь первый день”, - подчеркнул Арутюнян, который шел 9-ым в списке РПА на внеочередных парламентских выборах.

Напомним, что 7 декабря Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции об аресте 2-го президента РА Роберта Кочаряна. Не дождавшись передачи вердикта следователю, Роберт Кочарян сам явился в УИУ "Ереван кентрон", где позже был арестован.

Офис второго президента Армении назвал арест политической вендеттой. РПА же квалифицировала это как предвыборное давление со стороны действующей власти на политических оппонентов.