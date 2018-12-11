Вторник, 11 Декабря 2018 18:25

АрмИнфо. По подозрению в жестоком убийстве 57 летней женщины задержан военнослужащий 102-ой российской военной базы, расположенной в городе Гюмри. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщила начальник управления по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян. Данная информация ранее опровергалась прокурором Гюмри Кареном Габриеляном.

Напомним, что 2 декабря от жестоких побоев в городе Гюмри скончалась Джульетта Казарян 1961 года рождения. Женщина рано утром отправилась на работу в жилищно-коммунальный отдел мэрии, где работала уборщицей. Известно. что ее кто-то преследовал, после чего она была найдена сильно избитой, была доставлена в больницу, где и скончалась.