Вторник, 11 Декабря 2018 18:01

АрмИнфо. Демократическая партия Армении считает, что прошедшие в стране досрочные парламентские выборы станут фундаментом для проведения в будущем свободных и демократических выборов. Об этом говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо.

В заявлении, в частности, говорится: "Долгие годы наша партия отмечала, что пока не закончится эпоха <трех президентов" будет невозможно победить олигархическую систему, монополии и невозможно будет восстановить социальную справедливость. Однако, эта страница нашей истории завершена. Мы желаем Николу Пашиняну решительности и принципиальности. Мы также желаем ему осуществить ту миссию, с помощью которой будет возможно вывести страну на путь современного развития".