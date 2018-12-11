Вторник, 11 Декабря 2018 17:45

АрмИнфо. Арестованный генерал Манвел Григорян обратился к правительству, сообщив о готовности передать государству территорию принадлежащего ему "Анкаличского боброводческого хозяйства" в общине Акналич стоимостью около 6 млрд драмов, поскольку у него "большое сердце". "Это жест человека, который всегда давал Родине больше, чем брал", - объяснил слова своего подзащитного адвокат Григоряна Арсен Мкртчян.

Как пояснил адвокат, делается это для того, чтобы пристыдить следственный орган в том, что генерала обвиняют "в краже зерна, тем временем он готов подарить государству целые мешки зерна". Арсен Мкртчян призвал не рассматривать данный жест, как попытку откупиться. "Передача данного имущества - это помощь Григоряна государству, чем он занимался всегда. Это не попытка подкупить государство, а его образ жизни", - подчеркнул Мкртчян.

При этом адвокат воздержался прокомментировать заявление Специальной следственной службы (ССС) Армении о том, что при изучении сертификатов о собственности, обнаруженных в особняке Григоряна в ходе обыска СНБ, выяснилось, что часть из них была приобретена с нарушениями. По его словам, на основе данного заявления нельзя однозначно говорить, что сделки по приобретению данного имущества можно назвать недействительными. "В течение многих лет по этим активам исправно осуществлялись все необходимые госвыплаты",- заявил Мкртчян.

Как отметил адвокат, по имеющейся у него информации, не все органы местного самоуправления с восторгом восприняли информацию о возможной передаче объектов недвижимого имущества, принадлежащих генералу и экс-депутату от РПА, поскольку они не оспаривают законность владения данного имущества Григоряном.

Напомним, что 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, в том числе и собранные школьниками.

В ходе обыска особняка Григоряна было обнаружено также три автопарка с коллекциями современных дорогостоящих автомобилей, ретро автомобилей, мотоциклов и снегоходов. Был обнаружен ряд внедорожников, предусмотренных в дни четырехдневной войны для Армии обороны и машина Скорой помощи. При доме отдыха депутата­республиканца есть также собственный зоопарк, где проживают тигр, медведи, страусы, есть также конный клуб.

Согласно информации СНБ, на основании полученных данных стало ясно, что продукты питания, предусмотренные для солдат-участников четырехдневной апрельской войны, Манвел Григорян использовал для подкормки животных в собственном зоопарке. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: незаконный оборот оружия и боеприпасов и присвоение продовольствия и принадлежностей, предназначенных для ВС.

Сегодня ранее суд общей юрисдикции Еревана удалился в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству органа предварительного следствия для продления уже в четвертый раз срока содержания генерала под стражей. Решение будет обнародовано сегодня. Сторона защиты до сих пор настаивает на изменении меры пресечения в виде ареста на залог в размере 20 млн драмов.