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АрмИнфо.Суд общей юрисдикции Еревана удалился в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству органа предварительного следствия для продления уже в четвертый раз срока содержания под стражей депутата Национального Собрания, генерала Манвела Григоряна. Решение, как сообщил адвокат Григоряна - Арсен Мкртчян, будет обнародовано сегодня.
По словам адвоката, генерал Григорян все еще не признает свою вину. При этом адвокат счел возможным, что на судью Марине Мелконян оказывается давление. "Содержание под стражей Манвела Григоряна является своеобразной демонстрацией жестокости", - отметил он.
Арсен Мкртчян напомнил, что сторона защиты до сих пор настаивает на изменении меры пресечения в виде залога в размере 20 млн драмов. Как подчеркнул адвокат, несмотря на то, что на его счета и счета его семьи наложен арест, он сможет внести залог. "Манвел Григорян является героем освободительной войны, и, пройдя этот путь, он приобрел не только врагов, но и друзей, которые готовы внести свой скромный вклад в это дело",- указал он. Отметим, что сегодня, во время рассмотрения представленного ходатайства в суде самочувствие Манвела Григоряна ухудшилось, была вызвана скорая помощь, ему оказали медицинскую помощь и далее судебное заседание продолжилось.
Напомним, что 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, собранных школьниками. 19-го июня суд первой инстанции Еревана принял решение о применении в отношении Григоряна меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. После уже дважды был продлен арест Григоряна. 22 августа он был госпитализирован в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Как утверждает защита Григоряна, у ее подзащитного диагностировано более 16 заболеваний, в том числе, сахарный диабет и рак.
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|Митинг в защиту Роберта Кочаряна собрал около 100 человек
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|Анна Акопян с 12 по 17 декабря отправится с рабочим визитом в Швейцарскую Конфедерацию
|Адвокат: Решение относительно меры пресечения Манвела Григоряна будет обнародовано сегодня
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|Посольство США в Армении в преддверии сезона отпусков призывает к бдительности находящихся в Армении своих граждан
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|Депутат турецкого парламента поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах
|Пожар в Степанаване унес жизни троих человек
|13 - 14 декабря температура воздуха в Армении понизится на 5-7 градусов
|Армен Ашотян: Политическая борьба не ограничивается залом заседаний Национального Собрания
|Ангела Меркель поздравила Никола Пашиняна с победой на выборах
|Владимир Жириновский: Ереван и Париж показали, что наступили новые времена
|Посольство США в Армении поздравило армянский народ с успешными выборами
|Beeline обеспечил жителей Гориса высокоскоростным интернетом
|Президент Армении примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Грузии
|Исполняющий обязанности премьер-министра Армении выступает за упразднение некоторых министерств
|И.о. премьер-министра: Армения состоит в ОДКБ и не стремится в НАТО
|Никол Пашинян: Армения готова установить отношения с Турцией, но без предварительных условий
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 11-го декабря
|Госдеп США: Выборы в Армении проходили в свободной и конкурентной среде
|Европейский Союз готов к сотрудничеству с избранным парламентом Армении
|Пашинян поздравил народ Армении с проведением уникальных и беспрецедентных для страны свободных и справедливых выборов
|АНК: Главным достижением революции стало то, что народ Армении вновь стал ключевым игроком в политических процессах
|Игорь Додон: Надеюсь, что после стабилизации ситуации в стране отношения между Молдовой и Арменией выйдут на новый этап
|Ко Дню защиты прав человека Министерство обороны организовало ряд мероприятий
|Америабанк запускает новую услугу - дистанционное открытие СМАРТ-счета
|Блок "Мы" выразил сожаление, что страна получила однополярный парламент
|Партия "Сасна Црер" выступила с заявлением в связи с прошедшими 9 декабря досрочными выборами в парламент
|БДИПЧ ОБСЕ: В Армении до сих пор не было таких выборов, как 9 декабря
|Экспертное сообщество: Впервые за долгое время в Армении прошли свободные выборы
|АРФД: Партия получила реальное представление об армии сторонников, которые примут участие в ее борьбе
|Александр Крылов: Будущее Армении, как государства, зависит от реформ, которые будут проведены в стране новым правительством
|Командующий армяно-российской объединенной группировкой войск примет участие в оперативно-мобилизационных сборах в Екатеринбурге
|Андрей Арешев: Не стоит преувеличивать влияние Роберта Кочаряна на политическую жизнь в Армении
|РПА: Парламентские выборы были демократическими по форме, но не по содержанию
|Александр Крылов: Если Никол Пашинян будет использовать свой рейтинг для решения карабахского вопроса в ущерб Армении, это будет политическим самоубийством
|Новобранцы российской военной базы в Армении осваивают новые БЛА
|Давид Тоноян и Сергей Копыркин обсудили вопросы сотрудничества
|Политические силы Армении выступили с заявлениями относительно прошедших выборов
|По результатам выборов Бако Саакян поздравил Никола Пашиняна
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