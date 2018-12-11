Вторник, 11 Декабря 2018 17:00

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции Еревана удалился в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству органа предварительного следствия для продления уже в четвертый раз срока содержания под стражей депутата Национального Собрания, генерала Манвела Григоряна. Решение, как сообщил адвокат Григоряна - Арсен Мкртчян, будет обнародовано сегодня.

По словам адвоката, генерал Григорян все еще не признает свою вину. При этом адвокат счел возможным, что на судью Марине Мелконян оказывается давление. "Содержание под стражей Манвела Григоряна является своеобразной демонстрацией жестокости", - отметил он.

Арсен Мкртчян напомнил, что сторона защиты до сих пор настаивает на изменении меры пресечения в виде залога в размере 20 млн драмов. Как подчеркнул адвокат, несмотря на то, что на его счета и счета его семьи наложен арест, он сможет внести залог. "Манвел Григорян является героем освободительной войны, и, пройдя этот путь, он приобрел не только врагов, но и друзей, которые готовы внести свой скромный вклад в это дело",- указал он. Отметим, что сегодня, во время рассмотрения представленного ходатайства в суде самочувствие Манвела Григоряна ухудшилось, была вызвана скорая помощь, ему оказали медицинскую помощь и далее судебное заседание продолжилось.

Напомним, что 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, собранных школьниками. 19-го июня суд первой инстанции Еревана принял решение о применении в отношении Григоряна меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. После уже дважды был продлен арест Григоряна. 22 августа он был госпитализирован в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Как утверждает защита Григоряна, у ее подзащитного диагностировано более 16 заболеваний, в том числе, сахарный диабет и рак.