Вторник, 11 Декабря 2018 16:59

АрмИнфо.Под видом досрочных парламентских выборов 9 декабря 2018 года в Армении произошла перезагрузка авторитарного режима. Об этом говорится в заявлении партии "Еркир Цирани", поступившем в АрмИнфо.

В заявлении, в частности, говорится, что в контексте геополитических процессов Серж Саргсян и Микаел Минасян реализовали стратегию, в соответствии с которой, под именем выборов 9 декабря в Армении перезагрузка. Она прошла при прямом участии Сержа Саргсяна, который с помощью людей, которые обслуживали его власть, и, используя их ресурсы, организовал ложные столкновения блока и.о. премьер-министра с РПА. Данные выборы прошли в условиях той же супер- премьерской системы, со списком, согласно которому в выборах могут участвовать 2 млн 592 тыс 479 человек, а ЦИК возглавлял тот же Тигран Мукучян.

Действующие власти в лице Никола Пашиняна, а также партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" фактически повторили действия предыдущих властей и присвоили себе законодательную власть. Повторная перезагрузка авторитарной системы произошла при участии 50% населения. Жители Арцаха и за рубежом не смогли участвовать в досрочных выборах. Перезагрузка старой системы не решит проблем. Партия "Еркир Цирани" заявляет, что нужно осуществить настоящую революцию.