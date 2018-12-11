Вторник, 11 Декабря 2018 16:20

АрмИнфо. Партия "Рамкавар-Азатакан" надеется, что блок Никола Пашиняна "Мой шаг" сможет оправдать ожидания народа. Об этом говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо.

В заявлении, в частности, отмечается: "В ходе предвыборной агитации партия "Рамкавар- Азатакан" призвала всех своих сторонников проголосовать за блок "Мой шаг", возглавляемый Николом Пашиняном. Так как сейчас партия "Мой шаг" является стабильным большинством в парламенте, мы надеемся, что данная политическая сила сможет оправдать ожидания народа. Мы также надеемся, что в стране будут проведены реформы, прекратится эмиграции, а репатриация, напротив, увеличится, а также будут приложены усилия для формирования единства Армения-Арцах-Диаспора".