Вторник, 11 Декабря 2018 15:33

АрмИнфо В ходе заседания суда общей юрисдикции Еревана по делу о продлении ареста бывшего депутата, генерала Манвела Григоряна на два месяца, последнему стало плохо.

Как с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо, для Григоряна была вызвана Скорая помощь. Заседание суда на этом прервалось.

Отметим, что данное заседание проходит при закрытых дверях.

Напомним, что 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, собранных школьниками. 19-го июня суд первой инстанции Еревана принял решение о применении в отношении Григоряна меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. 17-го августа суд продлил еще на два месяца арест Григоряна.

22 августа он был госпитализирован в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Как утверждает защита Григоряна, у ее подзащитного диагностировано более 16 заболеваний, в том числе, сахарный диабет и рак.