Вторник, 11 Декабря 2018 14:09

АрмИнфо. В преддверии сезона отпусков в период предстоящих праздников Нового года и Св. Рождества посольство США в РА напоминает гражданам США в Армении о необходимости проявлять бдительность к своему окружению.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского диппредставительства в РА, в Армении в сезон праздников традиционно отмечается рост преступности, от карманных до квартирных краж.

При этом дипмиссия напоминает, что во время туристического сезона по всей Европе также существуют угрозы со стороны транснациональных террористических организаций и отдельных лиц, вдохновленных экстремистской идеологией. "Экстремисты продолжают сосредотачиваться на туристических местах, таких как торговые центры, аэропорты, клубы, рестораны, транспортные узлы и другие уязвимые места, которые часто посещают жители Запада", - говорится в сообщении.