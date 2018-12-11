Вторник, 11 Декабря 2018 14:07

АрмИнфо. Ара Баблоян, пока еще формально завнимающий пост спикера армянского парламента, выступил с заявлением в связи с прошедшими досрочными парламенскими выборами.

В заявлении, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится: "В ходе разногласий между независимыми политическими силами, их бескомпромиссной борьбы сформировалась атмосфера, которая позволила гражданину Армении принять решение и наметить свои будущие ожидания и чаяния. Очень высок уровень ответственности политических сил, прошедших в парламент, так как граждане выразили им свой кредит доверия. Эти политические силы всегда должны помнить, что они обязаны оправдать ожидания избирателей.

Баблоян поздравил будущих депутатов нового созыва: "ваша задача - приложить все свои силы с целью усиления Армении, обеспечения безопасности Арцаха, повышения благосостояния народа", - подчеркнул Баблоян.