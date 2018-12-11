Вторник, 11 Декабря 2018 13:50

АрмИнфо. Республика Арцах в перспективе намерена полностью отказаться от использования бензина, дизельного топлива и сжатого газа. Об этом на своей страничке в Facebook написал лидер правящей в республике партии "Свободная Родина", бывший премьер-министр Арцаха Араик Арутюнян.

По его словам, эти источники энергии будут заменены электроэнергией, в том числе, и транспортные средства, которые будут заменены на электромобили. Бывший премьер подчеркнул, что на пути к поставленной цели в республике продолжается работа по энергетической самодостаточности. Недавно на реке Тертер сдана в эксплуатацию новая малая ГЭС. В Арцахе, как считает бывший премьер, имеются все возможности для доведения объемов собственного производства электроэнергии до 1 млрд кВт/ч, что позволит избежать зависимости от внешних источников энергии и колебаний цен на нефть и газ на международных рынках, которые пока продолжают оказывать влияние на финансовые ресурсы населения и экономику республики.

Что касается природоохранных проблем, то, как заметил Араик Арутюнян, в этом вопросе необходимо проявлять непримиримость и либо предупреждать появление проблем, либо снижать возможные риски путем увеличения механизмов контроля.

Ранее АрмИнфо сообщало, что в октябре т.г. в Арцахе сданы в эксплуатацию еще две малые ГЭС, которые еще больше укрепят энергетическую самодостаточность республики. Оба объекта генерации возведены на зарубежные инвестиции на реках Трге и Лев (Левонагет) компанией "АрцахГЭС". Более того, за счет реализуемых и планируемых проектов в сфере энергетики в ближайшие годы объемы производства электроэнергии в Карабахе превзойдут предварительные ожидания, тем самым, повысив стратегическую независимость республики от внешних воздействий. Имеется и инициатива о поставках первой партии электромобилей. Отметим, что годовые среднее суммарные водные ресурсы Арцаха составляют 2,502 млрд куб. м, из них 52 % - надземные, 47,92 % - подземные и 0,08 % - минеральные воды. Годовое внутреннее среднее суммарное потребление водных ресурсов в Арцахе составляет всего 35 %. В этой связи, в республике разработана и осуществляется программа строительства малых ГЭС, направленная на обеспечение самодостаточности республики в электроэнергии. Ранее начальник отдела энергетики министерства экономики и производственных инфраструктур Арцаха Айк Аветисян сообщал, что в 2018 году в республике планируется ввести в эксплуатацию 6 малых ГЭС с общей установленной мощностью в 28,5 МВт и среднегодовой выработкой 161,7 млн кВт/ч электроэнергии. Ведется строительство еще пяти МГЭС в Мартакертском, Шаумянском и Кашатагском районах с общей установленной мощностью в 20 МВт. В настоящее время в Архахе действуют 16 МГЭС, которые в 2017 году произвели 327,8 млн кВт/ч электроэнергии при годом объеме потребления 351,1 млн кВт/ч.