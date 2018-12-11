Вторник, 11 Декабря 2018 13:30

АрмИнфо. Министерство ЧС Армении сообщает, что 11-го декабря по положению на 10:20 часов в Армении автодороги в основном проходимы.

Согласно источнику, Вардениский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом. На автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным от агентства по ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Согласно данным департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России на границе с Грузией скопилось множество автомобилей.