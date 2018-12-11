Вторник, 11 Декабря 2018 13:24

АрмИнфо.Армения оказалась в числе приоритетных направлений для поездок россиян на новогодние праздники. Об этом свидетельствует опрос, проведенный специалистами Туту.ру. "Что касается путешествий за пределы России, то больше всего билетов/туров забронировали в Узбекистан, Армению и Чехию", - констатировали специалисты. При этом 76% россиян предпочли провести Новый год дома.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек, среди которых 42% респондентов считают, что Новый год это семейный праздник, и надо проводить каникулы в кругу семьи, 34% никуда не поедут, потому что билеты и путевки в новогодний период самые дорогие, 15% уже запланировали посетить другой город или страну, и 9% уже приобрели билеты или туры на новогодние каникулы. Больше всего путешественников отправятся отдыхать в Симферополь, Сочи и Краснодар. Новогодние каникулы растянутся с 30 декабря по 8 января.

Ранее аналитическое агентство ТурСтат сообщило, что в 2018 году число туристических поездок россиян в Армению выросло на 17% г.г. до 327 тысяч за первые 9 месяцев. Тем самым, Армения оказалась в топ-25 стран у российских туристов.