Вторник, 11 Декабря 2018 12:37

АрмИнфо. В городе Степанаван Лорийской области произошел сильный пожар, в результате которого погибло 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, 11 декабря в 06:33 поступил сигнал о том, что в одной из квартир в Степенаване начался пожар. Прибывшие на место пожарные вынесли из здания тела 36- летней Ваануш Акопян и 59-летней Ануш Баласанян. 26-летний Давид А. и 12-летний Григор Григорян доставлены в больницу. В больнице подросток скончался.

Пожар был потушен в 07:25 по местному времени.