Понедельник, 10 Декабря 2018 19:54

АрмИнфо. Армянский Национальный Конгрес поздравляет блок "Мой шаг" и и.о. премьер-министра Никола Пашиняна с победой на досрочных выборах в парламент Армении.

Как говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении партии, особенно важным является то, что после выборов состоялось свержение <кочаряно-сержевской тирании> путем демократических и свободных выборов. По мнению АНК, "главным достижением бархатной революции стало то, что народ Армении вновь стал ключевым игроком в политических процессах>.

Однако, отмечается в заявлении, проведение свободных и справедливых выборов является необходимым, но недостаточным условием демократизации и развития страны. Новые власти сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с обеспечением безопасности Армении и Арцаха, искоренением коррупции и установлением справедливости>. В заявлении сказано также, что стране еще предстоит поставить экономику на путь развития, укрепить институты гражданского общества, принять новое налоговое и избирательное законодательство. АНК сделает все возможное для реализации целей народной революции и для успешного противостояния вышеназванным вызовам.