Понедельник, 10 Декабря 2018 19:44

АрмИнфо. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой возглавляемого им блока на досрочных выборах в парламент. Об этом написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Президент Молдовы, в частности, отметил: "Поздравляю и.о. премьер-министра Республики Армения, председателя политического объединения "Мой шаг" Никола Пашиняна с убедительной победой на внеочередных парламентских выборах 9 декабря. В Республике Молдова с интересом наблюдают за событиями, которые разворачиваются в Армении с апреля нынешнего года. Считаю, что после стабилизации ситуации в стране отношения между Молдовой и Арменией выйдут на новый этап и будут развиваться более динамично на благо наших народов".

Отметим, что 9 декабря в Армении прошли внеочередные выборы в парламент Армении. Блок "Мой шаг" возглавляемый и.о. премьер-министра Николом Пашиняном набрал 70,44% голосов.