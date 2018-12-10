Понедельник, 10 Декабря 2018 19:42

АрмИнфо. В рамках кампании "Против сексуального насилия" проводимой Фондом ООН в области народонаселения Днем защиты прав человека Министерство обороны Армении организовало ряд мероприятий.

Как сообщает пресс-служба МО, 10 декабря в Армении постоянный координатор ООН, постоянный представитель Программы развития ООН

Шомби Шарп и министр обороны Давид Тоноян встретились с миротворческой бригадой Министерства обороны, со служащими там женщинами, и обсудила вопросы, связанные со службой.

После чего в административном комплексе Министерства обороны был организован круглый стол на тему "Равные права и равные возможности для женщин и мужчин в вооруженных силах" с участием представителей ЮНФПА, экспертов и представителей различных подразделений. В ходе встречи была обсуждена программа "Меры по защите и обеспечению равных прав женщин в системе обороны", которая была утверждена приказом министра обороны РА, а также мероприятия, проводимые в рамках Годового плана сотрудничества, подписанного между МО РА и ЮНФПА-Армения.