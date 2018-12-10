Понедельник, 10 Декабря 2018 19:16

АрмИнфо. Америабанк продолжает выступать с инновационными предложениями - на этот раз представляется возможность всего за 5 минут, без посещения банка, дистанционно и бесплатно отрыть банковский СМАРТ-счет. Как сообщает пресс-служба банка, вместе с тем можно бесплатно получить карту Visa Classic или MasterСard Standard и онлайн банкинг без платы за обслуживание.

Директор Америабанка по цифровым каналам Григор Давтян отметил: <Учитывая необходимость развития дистанционных банковских услуг в наши дни, Америабанк продолжает выступать с новыми цифровыми предложениями. Изучая поведение общественности на онлайн-платформах, мы приняли решение разработать услугу, которая за считанные минуты, при наличии минимум данных, обеспечит доступ к основным банковским услугам. Мы даже попытались полюбившиеся всем селфи использовать в банковской сфере, сочетая приятное занятие с полезным>.

Для открытия СМАРТ-счета необходим всего лишь документ удостоверяющий, что гражданин является резидентом РА (паспорт или идентификационная карта), смартфон с доступом в Интернет, или компьютер имеющий видеокамеру.

Отметим, что Америабанк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996г. Акционерами Америбанка на 1 октября 2018г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития - 13,98%, ESPS Holding Limited - 11,62%. Филиальная сеть Америабанка на эту дату насчитывает 16 подразделений, из коих 10 столичные и 6 - региональные.